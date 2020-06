Louis Saha, ex calciatore del Manchester United, ha raccontato un retroscena interessante: quella volta in cui Van Nistelrooy fece piangere Cristiano Ronaldo: "Cose del genere accadono quando due giocatori hanno molto spirito, ma sono sicuro che Ruud si rammarica di alcune delle sue parole. Ruud aveva quel tipo di ego, voleva che tutti i palloni arrivassero a lui. E alcune volte questo, per lo sviluppo di Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney, è stato difficile da gestire per Ferguson". Ha poi aggiunto Campbell: "Ruud era molto egocentrico. La goccia che fece traboccare il vaso fu quando disse a Cristiano Ronaldo di aver trovato un nuovo papà nel vice allenatore Carlos Queiroz. Carlos gli chiese di mostrare rispetto e lui rispose che non rispettava nessuno lì. In seguito si è scusato con CR7. Ferguson, sentendo ciò che era accaduto mandò Van Nistelrooy a casa".