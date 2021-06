Cristiano Ronaldo e l'abbraccio con Romelu Lukaku: c'è chi ha visto un messaggio d'addio da parte del portoghese, con l'omaggio ultimo da parte del bomber dell'Inter. Ecco come lo racconta La Gazzetta dello Sport in edicola: "È finita con un abbraccio di Romelu a Cristiano e chissà se era un addio o un arrivederci. Lukaku ha detto qualcosa a Ronaldo, il portoghese ha ascoltato e fatto sì con la testa. A prescindere dal futuro in Serie A, che per Cristiano è incerto, c’è il suo presente amaro: Romelu galoppa verso i quarti di finale e incontrerà l’Italia, Ronaldo esce di scena dopo aver sperato di prendersela da protagonista".