Il momento complicato disi sta rispecchiando anche con la maglia del Portogallo: quattro partite senza gol in nazionale, nulla di strano per un giocatore normale ma un dato che risalta subito all'occhio per chi fa più notizia quando non segna che viceversa. Tanto per dirne una, Cristiano insegue il primato di miglior marcatore con le nazionali che è dell'iraniano Ali Daei, a +7 sul portoghese. Oggi Ronaldo può resettare tutto con uno - o più - gol contro il Lussemburgo, ma se dovesse rimanere a secco anche stavolta le partire in nazionale senza segnare salirebbero a cinque e sarebbe la prima volta da sette anni, da quando Fernando Santos è diventato ct del Portogallo.