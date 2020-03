Il prezzo da pagare è questo, per così dire, anche al di là dell'operazione da 117 milioni di euro che lo ha portato alla Juve e all'ingaggio di 31 milioni netti a stagione per quattro anni. Così si minimizza, anzi si ignora, lo sfogo dopo il cambio ricevuto con il Milan in una fase problematica a livello fisico di CR7. Così si prende atto della decisione di Ronaldo di andare in Portogallo e restarci, ancor prima che arrivassero comunicazioni ufficiali dalla Uefa o dal club bianconero, che hanno portato alla sospensione dell'attività solo dopo la positività al Covid-19 di Daniele Rugani.