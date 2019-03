Il gestaccio di Cristiano Ronaldo verso i tifosi dell'Atletico Madrid potrebbe avere ripercussioni serie. La Uefa ha aperto un procedimento e il verdetto della Commissione Disciplinare è atteso tra 48 ore ovvero giovedì. Secondo il Corriere dello Sport la pena che il fuoriclasse bianconero rischia va dalla squalifica, che gli farebbe perdere la gara d’andata dei quarti in trasferta contro l’Ajax, alla semplice multa, come accaduto per lo stesso gestaccio fatto però da Simeone nei confronti dei propri tifosi.