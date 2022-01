Ronaldo parla alla Bobo tv del miglior centravanti al mondo in questo momento: "Secondo me Benzema. Però anche Lewandowski è molto vicino. Haaland diventerà fortissimo e forse anche il numero uno. Dico Benzema primo, Lewandowski secondo e poi Haaland che è giovanissimo supererà gli altri due. Mbappé? E’ troppo forte anche lui. Un giocatore con questa velocità, con questa capacità di finalizzazione. Anche lui sarà il numero uno. Non so esattamente quando. Oggi è uscita la notizia che ha firmato col Real Madrid. 50 milioni di euro, ho sbagliato generazione. E' una battuta. Il calcio secondo me, dopo il progetto di Florentino Perez con i Galacticos, è cambiato tanto. L'industria del calcio sta crescendo tanto e crescerà tantissimo. E' giusto che le stelle prendano più soldi. C'è stato un passato e noi ci siamo stati ad iniziare un lavoro con grande passione. Dobbiamo sempre ringraziare quelli che sono venuti prima di noi perché se oggi è così è perché prima di noi c'è stato un progetto".