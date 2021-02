Cristiano Ronaldo spegne le candeline, senza grandi feste in programma. Per le limitazioni da Covid, per gli impegni in arrivo con la Juve, ancora in corsa in campionato, Champions League e Coppa Italia.. Il tempo, nonostante la carta d'identità reciti 1985 come anno di nascita, non manca. Secondo il suo ​preparatore atletico ai tempi del Real Madrid, Giovanni Mauri, intervistato da Tuttosport, "ha la flessibilità da purosangue e la giusta filosofia del lavoro. Per questo può giocare fino a 40 anni".Di sicuro vestirà la maglia della Juve fino a giugno, ci sono ottime chance che possa farlo fino al 2022, quando scadrà il contratto, c'è la possibilità che sia bianconero fino al 2023. Il rinnovo, infatti, è un'opzione, perché Ronaldo a Torino sta bene e perché la Juve ha il suo stesso obiettivo, vincere sempre.. L'ex stella di Real Madrid e Manchester United guadagna 30 milioni di euro netti fino al 2022, con il calcio duramente toccato dalla pandemia difficilmente potrà strappare un prolungamento alle stesse cifre. Per restare in Italia serve una sensibile riduzione dello stipendio, lo sanno sia Agnelli sia Mendes, agente del fuoriclasse. Che ne parleranno a tempo debito. Ora contano il campo, i trofei da vincere e i record da battere.