Dopo l’allenamento alla Continassa, #Ronaldo si ferma con la sua auto ad un semaforo e firma autografi ad alcuni tifosi della #Juve accorsi a salutarlo: ‘Portaci la Champions!’ pic.twitter.com/u8WUGROmdb — ilbianconero (@ilbianconerocom) 28 agosto 2018

Nonostante non sia ancora riuscito a trovare il primo gol in Serie A,rimane, sempre presenti all’esterno del Training Center della Continassa per salutare i propri idoli. Anche al termine della seduta odierna, il portoghese ha ricambiato l’affetto dei fan:CR7, dentro la sua auto, ha visto altri tifosi accorrere verso di lui e si è mostrato molto disponibile, abbassando il finestrino e. Tra un saluto e un sorriso, per Ronaldo è arrivata anche una richiesta specifica: “”.