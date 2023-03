Essere presidente di un club ha i suoi oneri e onori. Lo sa bene il Fenomeno Ronaldo che, dopo aver acquistato il club che lo ha lanciato, il Cruzeiro, ha ora il mirino puntato per ogni sua mossa. L’ultima polemica dei tifosi della squadra brasiliana riguarda l’amata mascotte Raposao.



Il Cruzeiro infatti ha presentato nelle scorse ore il nuovo design di Raposao, la storica mascotte che, per i suoi 20 anni di vita, si è rifatta il look. Il cambiamento però ha fatto infuriare i tifosi che si sono riversati al campo d’allenamento del club per protestare. "Ronaldo, grassone, restituiscici Raposao", “Raposao ha più storia di te” erano i cori più diffusi.



Raposao, vero e proprio simbolo del club, insieme al suo gemello Raposinho, ha ora un nuovo abbigliamento, dei colori più chiari e un’espressione meno intimidatoria. Accorgimenti che non sono andati giù alla frangia più dura dei tifosi del Cruzeiro che hanno rilasciato questo comunicato: "Raposao è la più grande mascotte del Brasile, ed è sempre stato presente per il suo carisma, forza e serietà. Le modifiche apportate alla mascotte sono inaccettabili, e non fanno altro che confermare ciò che stiamo vedendo da tempo: la mancanza di sinergia con il tifoso, che ormai è un semplice cliente, e soprattutto la scarsa conoscenza del Cruzeiro, dei suoi tifosi e della sua storia".