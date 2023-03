Tornerà in patria l'esterno sinistro brasiliano Marlon (25 anni). Giocatore dell'Ankaragücü, il difensore, che ha collezionato 13 presenze nella Süper Lig in questa stagione, firmerà per il Cruzeiro.



Secondo le informazioni di Footmercato, è in procinto di rescindere il suo contratto con il club turco. Marlon è atteso giovedì a San Paolo dove deve siglare un contratto fino a dicembre 2024 con il Cruzeiro, che ha battuto la concorrenza di Reims, Nantes e Strasburgo.