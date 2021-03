E' il giorno del giudizio, soprattutto per Cristiano Ronaldo. In tutto il mondo ci si chiede come mai CR7 non sia stato in grado di cambiare la Juventus, di decretare un destino diverso dall'eliminazione con il Porto. El Mundo Deportivo spiega come negli ultimi 3 anni di militanza in bianconero, Cristiano abbia segnato 14 reti, una in meno rispetto a quanto fatto dal portoghese nell'ultima stagione disputata al Bernabeu con il Real Madrid.