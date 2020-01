Il ginocchio non fa più male e Cristiano Ronaldo è rinato.Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, Cristiano ora si sente bene. Sarri lo ha detto chiaro: "Non gli fa più male il ginocchio e questo gli permette di essere in una condizione fisica e mentale diversa". Ma da febbraio lo gestirà comunque per la Champions League e dunque in campionato potrà riposare.