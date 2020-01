Dove hanno passato il capodanno i calciatori? Chi al mare, chi in montagna, chi in famiglia, chi con amici. Aspettando la ripresa del campionato, i giocatori fanno come tutti: si fermano e festeggiano, tra gli ultimi alberi di Natale, cibo, brindisi e feste. Dal video natalizio di Bonucci a Ronaldo e Immobile in famiglia, proprio come il 25 dicembre. Capodanno con gli amici per Nicolò Zaniolo, mentre i compagni di squadra Mancini e Pellegrini lo hanno passato in famiglia. L'allenatore dell'Inter Conte lo ha trascorso con l'ex bianconero Pirlo. Gli Icardi al completo sono ancora alle Maldive, così come la famiglia Totti. Nella gallery il capodanno dei calciatori: