David Beckham doesn’t think he’ll have trouble getting Messi, Ronaldo and Neymar to Inter Miami

David, proprietario della franchigia, ci crede e, intervistato da ESPN, alla domanda su che discorso può fare per convincere uno dei tre o tutti e tre, l’ex Spice Boy non ha avuto tentennamenti.L’ex centrocampista di United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy,e Paris Saint-Germain ha risposto: “A essere onesti, non sarebbe difficile. Basterebbe dirgli ‘Miami’ e risponderebbero ‘ok’”. Sesta per rinnovare col Psg, il futuro dicon laè ancora un’incognita. E l’America è pronta ad approfittarne.