Miguel Albuquerque, presidente del governo regionale di Madeira, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni dell'isola di Cristiano Ronaldo rispetto all'emergenza Coronavirus: "Non posso parlare di questa questione per motivi di protezione dei dati, ma voglio dire che la situazione è stata adeguatamente analizzata ed è, in questo momento, garantito che non vi è alcuna possibilità di infezione".



'A MADEIRA DA ASINTOMATICO' - A lui si è aggiunto il segretario regionale alla Sanità, Pedro Ramos, che ha spiegato: "Sia l'atleta che la sua famiglia sono asintomatici". In questo momento, quindi, il giocatore della Juventus resta a Madeira in attesa di sviluppi riguardo l'emergenza sanitaria.