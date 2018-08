Happy Sunday Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: Ago 26, 2018 at 3:25 PDT

"Buona domenica". E' l'augurio di, come al solito in palestra, insieme equesta volta, il giorno dopo la partita. Per la, ieri vittoriosa sulla Lazio con le reti di Pjanic e Mandzukic, oggi è giornata di riposo. Non per CR7.