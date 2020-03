E' sempre Juve-Inter. Ed è (quasi) sempre polemica. Negli anni il bianconerazzurro è sempre stato accompagnato, sotto braccio, come una sposa all'altare, da qualche avvenimento 'discutibile', che al posto del classico strascico dell'abito nuziale reggeva strascichi 'arbitrali', politici (dal punto di vista calcistico), e tecnici. Insomma, Juve-Inter è sempre stata, da ieri fino a oggi, un evento polemico. E sicuramente lo sarà, perché da qui al 13 maggio...



POLEMICHE MODERNE - Doveva giocarsi, a porte chiuse. E invece, Juve-Inter, è stata rinviata, trasformando una giornata di inizio marco, con ancora tutto da giocare, in una terzultima giornata di Serie A, quando i tre punti sono più pesanti del caldo che inizia a farsi sentire. E, sulla scia di quella che è la tradizione, la polemica divampata, base di una rivalità accesa più che mai.



ITALIA, PAESE DELLA POLEMICA - Antonio Conte allo Stadium, la prima contro la terza, la squadra campione in carica contro la grande ambiziosa (con la Lazio terza incomoda): questa è Juve-Inter oggi. Ma nel passato è stato anche qualcosa in più come, sperano i tifosi, saranno a maggio, con lo scudetto ancora in ballo. Partendo da qui, dallo polemiche scaturite dallo slittamento della giornata, la classifica di CM è dedicata alle 10 polemiche tra Juventus-Inter, il derby d'Italia. Con l'Italia che una volta era terra di poeti, santi e navigatori; mentre ora...



@AngeTaglieri88