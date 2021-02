Giovanni Mauro, preparatore di Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid, parla a Tuttosport del 7 della Juventus, che oggi compie 36 anni: "Vedo sempre un atleta che esprime potenza, rapidità, capacità intuitive. Ho allenato diversi quarantenni, come Maldini o Costacurta. A Parigi ho allenato Ibrahimovic ed ero sicuro che sarebbe arrivato a 40 anni ancora in campo. Sono come dei cavalli purosangue, Cristiano Ronaldo fa parte di questa categoria e può sicuramente restare ad alto livello fino a 40 anni"