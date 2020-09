Cristiano Ronaldo continua a piantare bandiere nella terra dei record. Con i due gol segnati alla Svezia in UEFA Nations League è salito a quota 101 gol segnati con la maglia del Portogallo. E’ il primo europeo ad abbattere il «muro» dei 100 gol. Ora davanti a lui - nel mondo - c’è solo il mito iraniano Ali Dae, un simbolo per il suo Paese, ieri calciatore di successo in Bundesliga (Bayern Monaco e Hertha Berlino) e oggi un signore di 51 anni che con la sua nazionale ha realizzato 109 reti. A dare un'occhiata alla classifica dei migliori marcatori di ogni epoca in nazionale, si salta dal campione planetario che ha fatto la storia del calcio (Pelè, 77 col Brasile, Messi 70 con l'Argentina) a qualche nome conosciuto solo dagli appassionati.







