L'attesa cresce, la Juventus non vede l'ora di poter entrare in azione e dare l'assalto decisivo a Cristiano Ronaldo. Marotta e Paratici vogliono passare ai fatti dopo aver impostato l'operazione con Jorge Mendes sul fronte giocatore grazie al via libera di Agnelli, i 30 milioni per 4 anni ormai sono blindati; adesso Florentino Perez dialoga con il super agente ma la paura che si respira attorno all'operazione è che possa tirare fuori un ultimo 'dispetto' a Cristiano Ronaldo.



IL DISPETTO - Perez infatti aveva promesso di richiedere 100 milioni per lasciar partire CR7 in estate, come la Juventus sapeva più che bene. Ma ha ribadito a Mendes che sarà di parola soltanto se Cristiano dichiarerà in pubblico di aver voluto lasciare in prima persona il Real Madrid, così da scaricare le colpe della questione; così non fosse, Perez sarà pronto a chiedere qualcosa in più rispetto ai 100 milioni pattuiti. Non per arrivare al miliardo di clausola realmente attiva, ma comunque per strappare soldi in più e togliersi lo sfizio di un ultimo dispetto a Cristiano. La Juventus sta aspettando, ha capito che è meglio non irritare il Real Madrid o mettere fretta a Florentino, tempo al tempo.



LA MISSIONE - Intanto, le ultime indiscrezioni raccontano un retroscena che aiuta a mettere insieme i tasselli di questo affare. Circa tre settimane fa, infatti, la compagna e fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, è stata in Italia in gran segreto. Un blitz a Milano prima, chissà che non sia passata anche da Torino, su quest'ultimo passaggio non ci sono conferme. L'occasione per prendere contatto con la nuova realtà e un Paese per cui CR7 stravede da anni, innamorato dell'Italia. Un'altra scelta che non è piaciuta troppo a Florentino Perez: la sua faida con Cristiano continua, la Juve aspetta di capire chi potrà fare un passo indietro. Ora dopo ora, pronta a chiudere.