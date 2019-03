, man of the match di Juve-Atletico con la sua tripletta e protagonista con un gestaccio , è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: "Doveva essere una notte speciale e lo è stata. Non solo per i gol, ma per la squadra. Questa è la mentalità da Champions League. Non abbiamo vinto niente, ma abbiamo fatto un bel percorso".- "Forse è per questo che la Juve mi ha preso, per aiutarla. E' stata una serata magica".- "L'Atletico è un avversario molto complicato, ma noi abbiamo dimostrato di meritare il passaggio del turno. La finale? E' presto, pensiamo passo dopo passo".