Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ormai diventato ufficiale dopo l’annuncio del Real Madrid con un comunicato apparso anche sul profilo Twitter dei Blancos. Precisamente tre minuti dopo il cinguettio degli spagnoli arriva la risposta, anche se indiretta, della Roma ripresa anche dalla stampa iberica. I giallorossi hanno pubblicato, infatti, quattro scatti che ritraggono Lionel Messi e Francesco Totti. “The King of Rome and the GOAT”, il tweet dei capitolini seguito da una corona per la bandiera romanista e una capra per l’argentino, definito Greatest Of All Times, ovvero il più grande di tutti i tempi (le iniziali compongono appunto la parola ‘goat’, che in inglese vuol dire capra).