Il Portogallo ha sconfitto 6-1 la Svizzera. Eppure, la scena continua a prendersela. Escluso dai titolari nel match di ieri sera, per scelta tecnica, CR7 è entrato solo nel finale della partita. Oltre alla moglie Georgina Rodriguez, ad esprimersi in merito è anche, sorella del fuoriclasse portoghese. Con un post su Instagram ha dichiarato: "Il Portogallo ha vinto. Grazie a Dio. Brillavano nuovi talenti. Sorprendente. Vinceremo? Credo di sì, mae non perché il Portogallo stesse vincendo. E non sono io a dirlo. Il Mondo lo ha visto e mi chiedo.. Perché?Davvero triste. Vorrei tanto che tornasse a casa, che lasciasse la Nazionale e si sedesse a fianco a noi per poterlo abbracciare e dirgli che va tutto bene. Ricordandogli cosa ha conquistato e da dove tutto è nato., dove tutti ti capiscono e ti abbracciano. Dove hai gratitudine... Grazie Ronaldo. Grazie! Vorrei così tanto... ma qualunque cosa tu decida noi saremo con te. Fino alla morte".