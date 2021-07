. 44 anni, cantante, Katia ha raccontato il tutto su Instagram, con la malattia che è peggiorata dopo 6 giorni di isolamento domiciliare, tanto che è stato ricoverata lo scorso venerdì, nell’impianto ospedaliero di, con una polmonite.Queste le parole di Katia Aveiro: “Sono stato beccata, accidenti, dal 17 luglio sono positiva e sono stato in isolamento a casa molto bene, con pochi sintomi, ma mantenendo il protocollo come dettano le regole. Tutti a casa l’hanno preso tranne mia madre (grazie a Dio). Purtroppo da venerdì scorso, il 23 sono peggiorata e ho la polmonite a causa del maledetto virus. Insomma, è arrivato il ricovero ed eccomi qui. Procede tutto bene, mi sto riprendendo, grazie a Dio e grazie al servizio di Sesaram (Hospital do Funchal) con una meravigliosa equipe medica (per lo più giovane) e con una storia incredibile da raccontare. Sono ancora con gli stessi pensieri e le stesse convinzioni:".- "E’ tutto ok, sto reagendo bene, ho miglioramenti visibili ogni giorno che passa e soprattutto sto perdendo il peso che avevo già preso in questa vacanza crudele: non è tutto male. La mia famiglia è sempre qui per me. Vi amo, prendetevi cura di voi, vitamine, gioia, pace e voglia di vivere: il sistema immunitario ringrazierà, bloccando tutto. Credetemi”. In passato, Katia, aveva espresso pensieri negazionismi in seguito alla positività del fratello: "​La più grande frode mai vista da quando sono nata".