. Passano gli anni, cambiano le squadre ma il portoghese in Champions League riesce sempre a prendersi la scena. E' successo anche allo ​Stade de Suisse Wankdorf, casa dello lo Young Boys, già a partire dal prepartita​Accortosi dell'accaduto, l'ha raggiunta per scusarsi e per ​controllare il suo stato di salute.In campo, poi, è stato il solito CR7. Quello delle giocate, dei gol e dei record polverizzati, in una competizione che è la sua seconda casa., giocando la prima gara alla 19esima edizione del torneo disputata. Con il gol del momentaneo 1-0, su invito delizioso di Bruno Fernandes,62 più di Lewandowski, terzo in classifica (dati aggiornati prima di Barcellona-Bayern). Il primo gol di Ronaldo in Champions League è arrivato dopo 27 partite, ciò significa cheE non è finita qui, statene certi.