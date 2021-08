Giornata chiave per il futuro di Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes, agente del talento portoghese, è arrivato nella serata di ieri a Torino per parlare con i bianconeri della situazione del suo assistito.. Sul piatto c'è l', che dopo aver perso Kane ( ha scelto di restare al Tottenham ) ha deciso di virare su CR7, che spinge per lasciare la Juventus e gradirebbe un ritorno in Premier League, dove ha già vestito la maglia del Manchester United. Ronaldo, che ha un contratto in scadenza nel 2022 con ingaggio da 31 milioni di euro netti a stagione, in bianconero ha segnato 101 gol in 134 partite ufficiali.