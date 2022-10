I rapporti fra Cristiano Ronaldo e il Manchester United si sono ufficialmente e definitivamente rotti. O meglio lo sono con Erik Ten Hag che, dopo il rifiuto di entrare in campo col Tottenham, ha deciso di punirlo concretamente con esclusione dai convocati e retrocessione in Under 21.



A gennaio, dopo il Mondiale di Qatar, il portoghese cercherà di trovare una soluzione che gli permetta di dire addio, con 6 mesi di anticipo sulla scadenza, al Manchester United. Per questo nelle ultime ore è tornata di moda l'unica ipotesi concreta arrivata sulla scrivania di Jorge Mendes e che guarda all'Arabia Saudita, campionato ritenuto in estate non adatto da Ronaldo, ma che potrebbe dargli spazio e quattrini fino a fine stagione.