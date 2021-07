La Juventus aspetta di capire quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo per poter agire sul mercato. Inutile sottolineare come le piste alternative al club bianconero per l'asso portoghese si siano ridotte al solo PSG se dovesse partire Mbappé e, per questo, l'agente Jorge Mendes ha anche proposto alla Juventus di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2022 a cifre leggermente inferiori.