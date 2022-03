Cristiano Ronaldo ha parlato alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord, che potrebbe garantire al Portogallo l'accesso al Mondiale in Qatar. Alla domanda se sarà l'ultimo Mondiale il fuoriclasse lusitano ha risposto piccato: "Comincio a vedere che molti di voi si fanno la stessa domanda. Sarò io a decidere del mio futuro, nessun altro. Se ho voglia di giocare ancora o non ne ho più voglia, decido io. Per noi sarà la partita della vita''.