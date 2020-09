Tanti gli ex compagni che Morata ritroverà in bianconero, come Chiellini, Buffon, Bonucci, Dybala e lo stesso Pirlo. Inoltre potrà riabbracciare Cristiano Ronaldo, che duettavano ai tempi del Real Madrid. Come riporta Sky Sport, i due hanno giocato 62 gare al Real Madrid, archiviando 45 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. Sono andati in gol nella stessa partita in 10 occasione, che sono valse altrettante vittorie per i Blancos. 4 invece gli assist reciproci. L’ultima gara giocata insieme è stata la finale di Champions nel 2017, a Cardiff proprio contro la Juve.