Il "Fenomeno" Ronaldo, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, parla del prossimo campionato di Serie A, dicendo la sua anche sulla Roma di Mourinho e su Dybala. Le sue parole:



La Roma la incuriosisce?



«Più che altro mi diverte il fascino di Mourinho. Dirigenti, calciatori: a lui è difficile dire di no. E ti fa fare quello che vuole lui, ma convincendoti che è una tua scelta. È l’allenatore giusto per toccare le corde giuste di Dybala, che a Roma può diventare un idolo, come forse alla Juve non si è mai sentito davvero fino in fondo».



E Mourinho fin dove può portare la Roma?



«Il pericolo per la Roma, se ricordo bene, è la troppa euforia di Roma. Puntare a tornare in Champions League a questo punto è un dovere, anche se Mourinho è troppo furbo per dirlo; cominciare a parlare di scudetto sarebbe bruciare un progetto di lavoro. Un fatto è certo: giocare all’Olimpico quest’anno sarà un bell’inferno per tutti».