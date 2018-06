Il Real Madrid e Cristiano Ronaldo sono sempre più lontani: dopo l'indiscrezione lanciata dal portoghese Record, secondo cui CR7 avrebbe preso la decisione irrevocabile di lasciare i Blancos, spuntano nuove indiscrezioni dai media spagnoli che confermano un rapporto ormai lacerato tra il cinque volte Pallone d'oro e il presidente Florentino Perez.



NODO INGAGGIO - Alla base dei problemi, riferisce Marca, l'aumento negato dalla dirigenza a Ronaldo dopo un nuovo incontro andato in scena martedì: richiesto un contratto da 30 milioni di euro netti a stagione più bonus (ad arrivare fino a oltre 37), le merengues hanno risposto offrendone 25 più bonus maggiorati. Niente intesa, da qui l'ennesimo punto di frattura che avrebbe convinto non solo CR7 a lasciare, ma anche il club stesso ad aprire alla cessione.



IL REAL APRE - Ufficialmente il Real si fa forte della clausola da un miliardo di euro presente nel contratto del portoghese, ma potrebbe bastare anche una cifra più bassa: la novità infatti, secondo quanto appreso da As è che la dirigenza merengue valuta seriamente di privarsi della sua stella e comunicherà a Ronaldo e al suo entourage di presentare offerte. Non c'è un prezzo base fissato, ma c'è un'indicazione: dovrà essere una cifra sufficiente a finanziare l'operazione Neymar, almeno 400 milioni di euro quindi. Quali squadre potrebbero permettersi un investimento simile? PSG (in ottica di uno scambio), Bayern Monaco e Manchester United, ma secondo gli spagnoli non è ancora finita: decisivo sarà l'incontro nei prossimi giorni tra il procuratore Jorge Mendes e il Real Madrid, ultima occasione per capire se ci siano margini per ricucire il rapporto o se la storia con Cristiano Ronaldo sia effettivamente ai titoli di coda.