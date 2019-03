. Il che ci ha fatto immenso piacere perché questo ragazzo di 36 anni non solo ha meritato il lungo applauso del Tardini per la doppietta contro il Liechtenstein, ma da quel giorno fino all’Europeo potrà essere d’insegnamento, quanto meno di esempio, ai giovani attaccanti di Mancini, da Kean a Chiesa.E questo è l’argomento di cui vogliamo parlare con i nostri lettori. Chi sarà il successore di Immobile, capocannoniere con 29 gol del campionato scorso? Il doriano gode di un buon vantaggio, ma alla fine mancano ancora 10 giornate. La scelta tocca ai lettori di calciomercato.com. Noi, in modo sintetico, analizziamo così i primi bomber di questa Serie A.(Sampdoria), 21 gol (6 rigori). E’ in una condizione straordinaria e per noi è il candidato principale alla vittoria finale.(Juventus), 19 gol (5 rigori). Ha due gol in meno e soprattutto dovrà stare fuori almeno per le prossime due gare di campionato. Però, è sempre Ronaldo...(Genoa-Milan), 19 gol (2 rigori). Sta bene quasi quanto Quagliarella. E’ il vero riferimento offensivo del Milan, che gioca per il suo polacco.(Atalanta), 17 gol (1 rigore). Oltre a segnare, lavora tanto per la squadra e questo gli fa perdere un briciolo di lucidità in zona-gol. Tuttavia, nei suoi 6 anni di Serie A non era mai arrivato così in alto in questa classifica.(Napoli), 15 gol. Si alterna con Mertens nella squadra di Ancelotti, ma questa è la sua migliore stagione italiana. Nelle altre si era fermato a 5 gol finali a causa di brutti infortuni.(Empoli), 13 gol (3 rigori). Ha continuato a segnare quasi quanto in Serie B. Deve fare i gol per la salvezza empolese.(Lazio), 13 gol (3 rigori). Non siamo ai livelli della scorsa stagione, ma nel finale di campionato può fare lo sprint per accorciare la distanza dall’Immobile di un anno fa.(Spal), 11 gol (3 rigori). Non aveva mai segnato così tanto, ma va pure detto che nell’Atalanta non era un punto di riferimento stabile come lo è diventato nella Spal di Semplici. Vista la distanza da Quagliarella, le possibilità di vittoria sono ridottissime.