In Italia lo ricordano tutti: il 'Fenomeno' Ronaldo ha regalato momenti indimenticabili ai tifosi dell'Inter e agli appassionati di calcio. Ma in Italia ha anche incontrato i suoi peggiori incubi: gli ex Lazio gemelli Filippini, centrocampisti di corsa e quantità. E Ronaldo li ricorda bene, come ha dichiarato: "I gemelli Filippini erano il mio incubo” - ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inter - “Erano dappertutto, correvano tantissimo, sempre. Andavano a due mila all’ora e sembravano cinque fratelli. Ricordo bene le sfide contro di loro".