Ronaldo il Fenomeno riparte dalle origini. L'ex fuoriclasse brasiliano, già azionista di maggioranza del Valladolid in Spagna, è diventato proprietario e presidente del Cruzeiro, il suo primo club in carriera, col quale si guadagnò le attenzioni del calcio europeo e del PSV Eindhoven, nel quale si trasfeì nel 1994. L'operazione si è chiusa complessivamente per una cifra vicina ai 62 milioni di euro, un primo investimento importante per provare a rilanciare un club sprofondato nel 2019 nella seconda divisione nazionale e da allora mai più tornato in Serie A. "Avevo un grosso debito di riconoscenza verso il Cruzeiro. Ora sono davvero felice per aver portato a termine questa operazione. È il momento di ricambiare ciò che mi ha dato il Cruzeiro, riportandolo dove merita. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Chiedo ai tifosi di riavvicinarsi alla squadra, di tornare a riempire lo stadio, perché ci servirà tutto per essere uniti e forti. Sono ambizioso e ho l’obiettivo di far tornare il Cruzeiro ai fasti di un tempo. Non abbiamo ancora niente da festeggiare, ma abbiamo molta ambizione", ha dichiarato Ronaldo.