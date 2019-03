"Troppa acqua ammazza le piante, mister!". Cristiano Ronaldo a Carlo Ancelotti, una frase che è rimasta nella storia del rapporto tra i due. E che oggi La Gazzetta dello Sport, utilizza per presentare il loro rapporto, fatto di tanto affetto e di una vittoria - quella della Decima Champions - che ha probabilmente cambiato la storia recente del Madrid e di Cristiano Ronaldo. Ma di cosa parlava con il riferimento all'acqua? Ronaldo conosce il suo corpo come nessuno, e lamentava - sempre con il sorriso - il troppo lavoro a cui lo sottoponeva l'attuale allenatore azzurro. Ma la professionalità non mai, mai mancata. Ed è stata proprio quest'applicazione che ha stregato Carletto. Che ci rise su e che lo fa ancora oggi. Non solo un tecnico, ma un papà. Che abbraccerà, Cristiano, al San Paolo di Napoli.