La Serie A 2018/19 è finalmente pronta a prendere il via. Al Bentegodi di Verona con Chievo Verona-Juventus ci sarà il primo fischio d'inizio di una stagione che mai come quest'anno si prospetta combattuta e ricca di scontri decisivi.



Il Napoli ha confermato gran parte del blocco che ha lottato fino all'ultimo per lo scudetto. L'Inter si è regalata innesti di prima fascia a supporto di Icardi. La Roma ha colmato il gap con un mix letale di 12 acquisti giovani e di esperienza. Il Milan si è regalata Gonzalo Higuain l'attaccante più decisivo delle ultime stagioni in Serie A. Per difendere lo scudetto c'è chi ha fatto di più. È la Juventus, che oltre ad aver soffiato alle rivali due tasselli importanti come Cancelo e Bonucci e ha aggiunto in rosa un'arma letale. un'autentica macchina: Cristiano Ronaldo che come RoboCop proverà in Serie A le sue nuove armi.