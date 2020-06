Cristiano Ronaldo dice addio al Lussemburgo. Come riporta MilanoFinanza, il campione della Juventus ha deciso di spostare la holding cui fa capo il suo business in Portogallo e operato un rebranding, cambiando il nome da Crs holding a CR7 Lifestyle. Sempre secondo il quotidiano finanziario, il trasloco in patria della holding (che al 31 dicembre 2019 presenta un attivo di 15,73 milioni e un utile di 233mila euro) potrebbe nascondere un indizio sul futuro di Ronaldo: "potrebbe essere il preludio ad altre scelte personali e professionali" del 35 enne, in scadenza con la Juve nel 2021.