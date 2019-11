Lo strappo dovrebbe essere ricucito mercoledì, quando Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri si ritroveranno agli allenamenti della Juventus. A poco più di una settimana dalla sostituzione che ha contrariato il portoghese, anche i bookmaker attendono la riconciliazione, che offre a 1,10 la possibilità di vedere Ronaldo in campo contro l'Atalanta, sabato pomeriggio, dal primo minuto fino alla fine della partita. A pace quasi fatta, c'è comunque spazio per ulteriori colpi di scena: un altra sostituzione durante la ripresa è data a 3,50, si sale a 5,00 per il cambio già nel primo tempo. Un piccolo margine, infine, rimane anche per l'ipotesi che la rottura si prolunghi ancora, con la panchina a 15,00 e la tribuna "punitiva" a 25 volte la posta.