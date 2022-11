Il caso Ronaldo continua a far discutere in casa Manchester United. Come riportato da Sky Sports UK, il club inglese ha fatto rimuovere l'effigie di CR7 presente su una delle pareti esterne di Old Trafford. Un altro segno inequivocabile di una spaccatura diventata insanabile.



Il momento, per Ronaldo, non è dei migliori nemmeno con la nazionale portoghese. L'asso dei lusitani è infatti alle prese con un'indisposizione di natura gastrica e sarà costretto a saltare l'amichevole di giovedì contro la Nigeria allo stadio José Alvalade di Lisbona. L'annuncio è arrivato dal ct del Portogallo Fernando Santos, in conferenza stampa. Parlando ai giornalisti, il tecnico è anche tornato sulla rumorosa intervista di CR7: "Si tratta di un'intervista molto personale, ha parlato non solo il calciatore ma anche l'uomo. Per questa bisogna considerarla con tolleranza. Comunque tutto ciò non ha a che vedere con la nazionale e i Mondiali".