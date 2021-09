Cristiano Ronaldo ha le idee chiare per il futuro. Queste le parole di una fonte interna del Manchester United, rimasta anonima, al Sun: "Ronaldo ha chiarito a tutti che è tornato al Manchester per vincere, ma già sa che potrà giocare un paio di anni. E' ossessionato dal calcio e conosce tutto alla perfezione. Molti ex calciatori del club hanno iniziato la loro carriera da allenatori nelle giovanili del Manchester United e anche Ronaldo potrebbe provare questa avventura". Secondo il media inglese, la volontà di CR7 è quella di allenare Cristiano Jr.