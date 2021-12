Recentemente Wayne Rooney è stato accostato alla panchina dell'Everton in sostituzione di Rafa Benitez. In conferenza stampa l'ex giocatore inglese ha spiegato ​ "Sono cresciuto nell'Academy dell'Everton e sono un tifoso ma non ho avuto alcun contatto con loro. Per quanto ne so, hanno un manager ancora in carica, quindi non spetta a me discutere di qualcosa del genere. Sono impegnato con il Derby County".