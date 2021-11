Wayne Rooney sulla panchina del Manchester United dopo l'esonero di Solskjaer? La notizia circola in Inghilterra, ma a spegnere le voci ci ha pensato lo stesso allenatore del Derby County, intervistato da Sky Sports UK: "Sono concentrato su questo club fino a quando non mi diranno il contrario. Sono l'allenatore del Derby County, continuo a lavorare sodo per ottenere i migliori risultati in campo per questa squadra. Ovviamente è sempre triste quando un allenatore perde il lavoro, soprattutto un ex compagno di squadra. Mi dispiace molto per Solskjaer".