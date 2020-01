In termini medico-scientifici è comunemente definita ludopatia; altro non è che la dipendenza da gioco d'azzardo. Una piaga che continua a toccare molte famiglie e che certamente non risparmia anche chi di soldi ne ha davvero tanti. E' questo il caso di Wayne Rooney, stella del calcio inglese da poco ritornato in patria per accasarsi con il Derby County dopo l'esperienza in MLS. L'ex Manchester United è intervenuto in un convegno di sensibilizzazione verso i rischi causati dal gioco d'azzardo è ha raccontato della sua dipendenza che, ammette, ha influenzato negativamente le sue prestazioni con i Red Devils e la nazionale inglese.



UNA DISTRAZIONE - "Ero un ragazzo giovane che guadagnava un sacco di soldi. Nelle lunghe trasferte con il club o con la nazionale rimani per lungo tempo in hotel e cerchi qualsiasi distrazione per passare il tempo - ha esordito Wazza. Non era difficile scommettere con il telefonino, non mi sembrava nemmeno di scommettere soldi veri. Prima di renderti conto di quello che stai facendo hai già perso un bel po' di soldi".



MI HA RISUCCHIATO - Nello specifico Rooney ha rivelato di essersi giocato addirittura 800.000 euro in meno di 5 mesi e ricorda come nel 2008 riuscì a bruciare 70.000 euro in due ore passate al casinò: "E' qualcosa che ti risucchia e ti fa perdere tutto". Persino la concentrazione su quello che fai, ammette l'attaccante 34enne: "Quando ti trovi a giocare per il tuo club o per la tua nazionale ma non fai altro che pensare a tutti i soldi che hai perso, questo ti influenza negativamente. Non ho più giocato d'azzardo. Ho imparato dai miei errori".