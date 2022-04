Wayne Rooney ha detto no a un ritorno al Manchester United, rifiutandosi di lavorare alle dipendenze di Erik ten Hag, che dal 2022-23 sarà il nuovo allenatore dei Red Devils. Rooney vuole continuare a lavorare in prima persona come manager, e lo farà ancora al Derby County. Lo si legge su Athletic. Un no che in Inghilterra sta facendo discutere.