Giorni caotici per Wayne Rooney. L'ex attaccante del Manchester United, ora tecnico del Derby County, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport inglese dove ammise di aver indossato degli scarpini con ''lunghi tacchetti metallici'' perchè voleva cercare di far infortunare qualche avversario del Chelsea, all’epoca lanciato verso la conquista della Premier League.



La Football Association ha chiesto chiarimenti considerando il fatto che un suo tackle costrinse il difensore dei Blues John Terry a lasciare il campo anzitempo e a festeggiare il titolo in stampelle al termine della gara poi vinta per 3-0.