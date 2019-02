Wayne Rooney torna sul tema Pallone d'Oro. L'ex numero 10 dello United ha rilasciato un'intervista a DAZN: "Luka Modric è un giocatore fantastico. Penso che sia eccellente per il modo in cui muove la palla. All'inizio non lo si capisce solo guardandolo, ma quando giochi contro di lui, è come se stesse scivolando sopra i giocatori, è un giocatore fantastico, ha avuto una grande carriera. Però non penso che sia il miglior giocatore del mondo, ma per quanto riguarda il singolo anno è degno del premio, ovviamente lo è, ha avuto una grande annata con il Real Madrid e ovviamente una grande carriera come capitano della Croazia. Penso che se avessi votato per un giocatore, avrei votato per Ronaldo quest'anno, ma senza nulla togliere a Luka Modric, che lo ha vinto, quindi se lo merita".