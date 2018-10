WAZZA pic.twitter.com/zDuLT5L7oQ — Major League Soccer (@MLS) 18 ottobre 2018

. Questo diceva Oronzoal Processo del Lunedì nella (fanta)stagione 84-85. E, più di 30 anni, in MLS, anni luce di distanza dal mondo della Iena del Tavoliere, Bensi ritrova a vestire in parte i panni dell'allenatore della Longobarda. Già, perché il suo. Bene la franchigia dinon se la passavano affatto bene a inizio campionato, proseguendo sulla scia della stagione precedente, chiusa all'ultimo posto e con il peggior attacco dell'intera: 2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Poi, eccolo, il figlio dima con il cuore blu, quello dell' "Once a blue, always a blue", chiamato a difendere i colori rossoneri. E tutto cambia...L'ultima stanotte, su punizione, da 35 metri, contro i campioni uscenti di: rincorsa, impatto, boom! Palla sotto l'incrocio dei pali e Alex Bono bucato.- Dai bassifondi al sesto posto in classifica nella, ultimo utile per guadagnarsi la post season, i playoff, la corsa per sognare il titolo. Quattro punti in più rispetto acon due gare ancora da giocare, con Rooney e compagni che affronterannoGià giocarsela è una vittoria, non guadagnarsi i playoff ora sarebbe un grande rimpianto: paradosso rossonero... Nel frattempo Rooney si gode il momento e il suo intuito: "Il gol? Sapevo che ero un po' lontano... L'ho solo immaginato e poi 'proviamoci, vediamo che succede'"; mentresi gode il suo fuoriclasse: "Devo vederlo di nuovo, è stato spettacolare! Vederlo dal vivo è stato impressionante".