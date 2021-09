Desta ancora scalpore l'incredibile risultato del Santiago Bernabeu di ieri sera. L'impresa dello Sheriff Tiraspol, vittorioso per 2-1 sul Real Madrid, è una di quelle favole in stile Leicester da consegnare alla storia del football moderno.



Ora il club allenato dall'Ucraino Jurij Vernydub sogna ad occhi aperti: primo dopo 2 partite a punteggio pieno nel girone "impossibile" con Real, Inter e Shaktar, con all'orizzonte la sfida con i nerazzurri di Simone Inzaghi per dimostrare che l'unione dell'organico, al cospetto di grandi campioni e stadi iconici, può sovvertire ogni pronostico.



Un organico, appunto, davvero "economico" quella dello Sheriff: secondo Transfermarket il valore complessivo della rosa dei moldavi è di circa 12,5 milioni , tanto per capirci la stessa valutazione che il Real da al panchinaro Mariano Diaz o che l'Inter richiederebbe per cedere Roberto Gagliardini. Il giocatore più caro è il nazionale macedone Boban Nikolov, ex Lecce, valore del cartellino 800 mila euro.