Rosa Fiorentina 2025-26: chi parte, chi resta, chi arriva

È dal 2019, quando Rocco Commisso si è insediato alla proprietà della Fiorentina, che l'obiettivo della Fiorentina che si appresta ad iniziare la stagione è sempre lo stesso: fare meglio dell'anno precedente. E allora ai viola verrà chiesto un vero e proprio salto di qualità nella stagione 2025-2026 per provare a centrare l'Europa League dopo quattro stagioni consecutive in Conference. Proprio per questo la dirigenza gigliata ha tutta l'intenzione di allestire una squadra di livello quest'estate, evitando però clamorose rivoluzioni, come successo la scorsa estate. La soluzione è semplice (si fa per dire),e aggiungere qualche elemento dove sono state mostrate le maggiori lacune, con il nuovo tecnico Stefano Pioli che dall’Arabia si sta già confrontando col board gigliato.

– La prima grande mossa è stata già perfezionata: blindare colui che ha difeso brillantemente la porta viola nell'ultima stagione, ricordando a tutti di essere ancora un portiere di caratura europea. David De Gea sarà dunque il portiere titolare anche il prossimo anno, con il buon Pietro Terracciano a fargli da vice. Discussioni verranno fatte, invece, sul giovane e promettente Tommaso Martinelli: il club valuterà se possa essere utile un altro anno sotto l'egida di un fenomeno come De Gea o se si opterà per un prestito per garantirgli minuti. Tornerà Christensen dopo il prestito alla Salernitana, ma verrà immediatamente cercata un'altra soluzione per lui.

– Si ripartirà dalla linea a 3 di palladiniana memoria. E allora ben venga un centrale di rientro come Nicolas Valentini, che sarà utile dopo il prestito secco positivo al Verona. Confermati Marì, Pongracic e capitan Ranieri. Comuzzo piace a parecchie squadre in Serie A, Juve e Napoli su tutte. La Fiorentina ascolterà eventuali offerte, ma non ha nessuna necessità di vendere: per meno di 35 milioni non si siederà neppure al tavolo. Sulle fasce ci si aspettano movimenti. Dodò potrebbe partire dopo che si sono arenati i discorsi sul rinnovo: piace a Milan e Barcellona, ma non solo. In caso di partenza, i viola apprezzanoPuò partire anche Parisi, che piace alla Lazio; il sostituto naturale sarebbe Fortini, di rientro dal prestito alla Juve Stabia dove ha fatto molto bene. Confermatissimo Gosens, il Torino, invece, ha riscattato definitivamente Biraghi.

Folorunsho, Adli e Colpani non verranno riscattati e faranno rientro ai loro club d'appartenenza. Sempre meno probabile anche un riscatto di Danilo Cataldi, che dovrebbe far rientro nella Roma biancoceleste, dove lo aspetta Maurizio Sarri. Verranno dunque promossi Richardson e Ndour, con il confermatissimo Fagioli riscattato dalla Juve, ma in generale è in questo reparto che ci si aspettano i movimenti più importanti. Il club ha infatti intenzione di regalare almeno un grande centrocampista a Stefano Pioli. Si parla dicon la straordinaria suggestione che porta ache potrebbe voler tornare in Italia.

– Non ci giriamo attorno: il grosso dell'estate sarà deciso dalla permanenza o dall'addio di. A inizio anno i 52 milioni della clausola rescissoria (esercitabile dal 1° al 15 luglio) sembravano un'enormità, quasi 30 gol dopo sono diventati anche pochi. Kean piace parecchio in Italia e all'estero (soprattutto in Premier), ma Moise sa anche che il ruolo da protagonista che ha a Firenze non lo avrebbe in altre piazze. E con un mondiale in vista, la possibilità di una permanenza sembra oggi leggermente in risalita. Serve dunque un vice di livello, perché Beltran verrà probabilmente ceduto e ci sono ancora dubbi su Gudmundsson, di cui la Fiorentina discuterà col Genoa a proposito di un possibile sconto sul riscatto. I nomi sono quelli dima la rosa di profili potrebbe allargarsi. Zaniolo, dopo il flop, farà ritorno in Turchia e dai prestiti rientreranno Ikoné, Kouamé, Brekalo, Nzola e Sottil. Ma probabilmente solo quest’ultimo ha la possibilità di restare in viola.